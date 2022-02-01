Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ın gülerek izlemesi tam anlamıyla siyasi skandal

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ dediği duyuldu, çocuğun bu davranışının ardından Erdoğan’ın gülerek izlemesi ise tam anlamı ile siyasi skandaldır.

Yüzünde en ufak bir şaşkınlık ifadesi olmaması, “hain” sözcüğünden sonra kızarak elinden mikrofonu almaması ve Kılıçdaroğlu’ndan anında özür dilememesi çok dikkat çekicidir ki akla şu soruyu getirmektedir.

Erdoğan’ın izni ile bu tiyatro sahneye konmuş olabilir mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bakın ne dedi:

“Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!”

Bravo Kemal Kılıçdaroğlu’na…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı