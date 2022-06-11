Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ı seçimde yenmek için Anayasa’nın çiğnenmesine göz yumacaklar mı?

Erdoğan’ın önce Abdülkadir Selvi aracılığı ile konuyu gündeme getirmesinin,
Sonra da “Haziran ortasındaki seçimde adayım” demesinin amacı şudur:
– 6 partili birlikteliğin ve muhalefet partilerinin nabzını yoklamak…
Peki, muhalefet partilerinin liderleri henüz neden Erdoğan’ın adaylığına tepki göstermediler?
– Erdoğan’ı seçimde yenmek için Anayasa’nın çiğnenmesine göz yumacaklar mı?
Anayasa’yı savunmak sadece benim görevim mi?
– Muhalefet liderlerinden de,
– Sivil toplum kuruluşlarından da,
– Sendikalardan da,
– Türkiye Barolar Birliği ve il barolarından da,
– Hukuk fakültelerinden de Anayasa’ya sahip çıkmalarını bekliyorum…
Erdoğan’a ve YSK’ya Anayasa’yı çiğnetmeyin…
Erdoğan zamanında seçimde 3. kez aday olamaz…