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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ı seçimde yenmek için Anayasa’nın çiğnenmesine göz yumacaklar mı?


Erdoğan’ın önce Abdülkadir Selvi aracılığı ile konuyu gündeme getirmesinin,

Sonra da “Haziran ortasındaki seçimde adayım” demesinin amacı şudur:


– 6 partili birlikteliğin ve muhalefet partilerinin nabzını yoklamak…

Peki, muhalefet partilerinin liderleri henüz neden Erdoğan’ın adaylığına tepki göstermediler?

– Erdoğan’ı seçimde yenmek için Anayasa’nın çiğnenmesine göz yumacaklar mı?

Anayasa’yı savunmak sadece benim görevim mi?

– Muhalefet liderlerinden de,

– Sivil toplum kuruluşlarından da,

– Sendikalardan da,

– Türkiye Barolar Birliği ve il barolarından da,

– Hukuk fakültelerinden de Anayasa’ya sahip çıkmalarını bekliyorum…

Erdoğan’a ve YSK’ya Anayasa’yı çiğnetmeyin…

Erdoğan zamanında seçimde 3. kez aday olamaz…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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