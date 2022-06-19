Orhan Uğuroğlu: Erdoğan üçüncü kez aday olamaz

Türkiye’de anayasa varsa,

Türkiye’de hukuk varsa,

Türkiye’de demokrasi varsa,

Erdoğan 3. kez bir de yazı ile ifade edeyim:

ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZ.

YSK DA ASLA KABUL EDEMEZ.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı