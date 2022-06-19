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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Erdoğan üçüncü kez aday olamaz


Türkiye’de anayasa varsa,

Türkiye’de hukuk varsa,

Türkiye’de demokrasi varsa,

Erdoğan 3. kez bir de yazı ile ifade edeyim:

  • ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZ.
  • YSK DA ASLA KABUL EDEMEZ.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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