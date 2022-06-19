Orhan Uğuroğlu: Erdoğan üçüncü kez aday olamaz

Türkiye’de anayasa varsa,
Türkiye’de hukuk varsa,
Türkiye’de demokrasi varsa,
Erdoğan 3. kez bir de yazı ile ifade edeyim:
- ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZ.
- YSK DA ASLA KABUL EDEMEZ.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de anayasa varsa,
Türkiye’de hukuk varsa,
Türkiye’de demokrasi varsa,
Erdoğan 3. kez bir de yazı ile ifade edeyim:
Aksoy Araştırma'nın anketine göre bugün seçim düzenlenseydi AKP'nin oyu … Devamı...
Gallup’un araştırmasına göre Türkiye’de çalışanların stresi rekor seviyede, … Devamı...
Bozcaada Caz Festivali bu yıl 26-28 Ağustos tarihlerinde … Devamı...
MESUDE ERŞAN @mesudersan [email protected] Görme engelli … Devamı...
Emlakçılar, evini ya da işyerini kiraya verecek mülk sahiplerinin son … Devamı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de … Devamı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 … Devamı...
İstanbul Bağcılar’da polis memuruna saldıran minibüs sürücüsü gözaltına … Devamı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de kürsüye çıkardığı … Devamı...
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletlerindeki sellerde … Devamı...