Orhan Uğuroğlu: Ekonomist Erdoğan ortalıktan kayboldu

Ekonomist Erdoğan ortalıktan kayboldu.

Önce basın toplantısı ile Hafize Hanım yerle yeksan etti ekonomist Erdoğan’ın ekonomi teorilerini…

Arkasından Merkez Bankası Başkanı’nın daha sözleri havada uçuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Erdoğan ekonomisine şimşek gibi çaktı:

-“Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler bugün 400 baz puanın altını gördü.”

Hepimiz biliyoruz ki CDS; Türkiye’nin kredi risk primidir.

Hepimiz net şekilde biliyoruz ki ekonomist Erdoğan’ın şahsına münhasır ekonomi politikaları uygulaması ekonomik faciaya neden oldu.

Türkiye’nin CDS primi son 14 yılda rekor üstüne rekor kırmıştı;

-23 Ağustos 2022’de 815,58

-14 Temmuz 2022’de ise 915 puan olmuştu…

Bakmayın siz Şimşek’in utanıp da 700 baz puan demesine…

Eyvah eyvah, önce Erkan sonra Şimşek Erdoğan’ın ekonomi politikasını silip süpürdüler.

Ekonomist Erdoğan’ın yıllardır milleti “Ben ekonomistim. Ekonomi benden sorulur” sözleri ile milleti uyutması Şimşek’in çakması ile yandı bitti kül oldu…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı