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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Bu kez atı alıp Üsküdar’ı geçen muhalefet olacak


Tebrikler anayasanın çiğnenmesine onay vermeyen YSK üyelerine…

Peki, muhalefet partilerinin liderleri Erdoğan’ın 3. kez adaylığının yolunu;


  • Seçimleri günlerce öncesine alarak açarlar mı?
  • Erdoğan’ı sandıkta yenmek hırsı ile destek verirler mi?

Bence asla vermezler.

Çünkü bu anayasa değişikliğini yaparak Erdoğan’ın 3. kez adaylığına olanak veren anayasa maddesini yazmayı unutanların:

  • Birincisi; Recep Tayyip Erdoğan’dır,
  • İkincisi; Devlet Bahçeli’dir,
  • Üçüncüsü; AKP ve MHP’nin sözde hukukçularıdır…

Bu kez atı alıp Üsküdar’a geçen muhalefet olacaktır.

Yüzde 73,50 enflasyon, Erdoğan dönemine son.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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