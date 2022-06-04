Orhan Uğuroğlu: Bu kez atı alıp Üsküdar’ı geçen muhalefet olacak

Tebrikler anayasanın çiğnenmesine onay vermeyen YSK üyelerine…
Peki, muhalefet partilerinin liderleri Erdoğan’ın 3. kez adaylığının yolunu;
- Seçimleri günlerce öncesine alarak açarlar mı?
- Erdoğan’ı sandıkta yenmek hırsı ile destek verirler mi?
Bence asla vermezler.
Çünkü bu anayasa değişikliğini yaparak Erdoğan’ın 3. kez adaylığına olanak veren anayasa maddesini yazmayı unutanların:
- Birincisi; Recep Tayyip Erdoğan’dır,
- İkincisi; Devlet Bahçeli’dir,
- Üçüncüsü; AKP ve MHP’nin sözde hukukçularıdır…
Bu kez atı alıp Üsküdar’a geçen muhalefet olacaktır.
Yüzde 73,50 enflasyon, Erdoğan dönemine son.