Orhan Uğuroğlu: Bu kez atı alıp Üsküdar’ı geçen muhalefet olacak

Tebrikler anayasanın çiğnenmesine onay vermeyen YSK üyelerine…

Peki, muhalefet partilerinin liderleri Erdoğan’ın 3. kez adaylığının yolunu;

Seçimleri günlerce öncesine alarak açarlar mı?

Erdoğan’ı sandıkta yenmek hırsı ile destek verirler mi?

Bence asla vermezler.

Çünkü bu anayasa değişikliğini yaparak Erdoğan’ın 3. kez adaylığına olanak veren anayasa maddesini yazmayı unutanların:

Birincisi; Recep Tayyip Erdoğan’dır,

İkincisi; Devlet Bahçeli’dir,

Üçüncüsü; AKP ve MHP’nin sözde hukukçularıdır…

Bu kez atı alıp Üsküdar’a geçen muhalefet olacaktır.

Yüzde 73,50 enflasyon, Erdoğan dönemine son.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı