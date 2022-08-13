Orhan Uğuroğlu: Birçoğu hem bakan, hem tüccar

Meclis tatil ama siyaset kulisleri açık.

Özellikle muhalefet liderleri aylardır milletin ayağına gidiyor, dert dinliyor.

20 yıldır iktidarda olan AKP’liler ile 2018’den beri ülkeyi beraber yönettikleri MHP’liler ortalıkta görünmeden özgür medyadan gizlice geziyorlar.

AKP genel merkezine gelen şikâyetler var ama bunlar asla saraya gitmiyor.

Çünkü yıllardır AKP’ye oy veren seçmen ekonomik krizden çok şikâyetçi.

Sarayın bakanları ise sokaklarda yoklar.

Milletin vekilleri olmadıkları için milletin derdi ile dertlenmiyorlar.

Onların tek hedefi var;

–Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünden düşmemek…

Siyasetçi değiller hatta birçoğu hem bakan, hem tüccar…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı