Orhan Uğuroğlu: Bahçeli’nin sözleriyle Tayyip Erdoğan…

Devlet Bahçeli 15 Temmuz’da şöyle dedi:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız.”

Devlet Bahçeli kankası Erdoğan’ı öyle güzel tanıdı, öyle iyi anladı ve öyle güzel anlattı ki haydi buyurun okuyun;

“7 Haziran’da zillet gidecek, millet gelecektir.

Milletin adamı iddiasında olan Erdoğan’ın, illet gibi Türkiye’yi çöküşe götürmesini haklı görüyor musunuz?

7 Haziran’da yalan gidecek, talan bitecek; Türkiye yükselecektir.

7 Haziran’da hıyanet, rezalet ve melanet niyetlerin ikinci yarısı başlıyor diyenler, hükmen yenilecek, ahlaken, vicdanen ve dinen küme düşecektir. (…)

Devlet Bahçeli’nin bu sözlerinin kaynağı MHP resmî web sitesinde halen yer almaktadır.

2015 seçiminde Kahramanmaraş’taki bu sözlerini önce ve sonra yaptığı mitinglerde her ilin adını vererek kullandı Bahçeli.

Ey Büyük Türk Milleti;

Devlet Bahçeli’nin bu sözleri ile Recep Tayyip Erdoğan’ı;

–Tanıyınız, anlayınız, anlatınız….

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı