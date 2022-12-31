Orhan Uğuroğlu: Aday olma Erdoğan

–“Milletin değil YSK’nın adayı” damgası yersin.

–“Anayasaya aykırı aday” damgası yersin.

–“Hukuku çiğneyen aday” damgası yersin.

Tüm muhalefet liderleri bu sloganı seçim meydanlarına kullanacaklardır.

Anayasaya aykırı aday olursan bil ki seçimleri peşinen kaybetmiş olursun.

Etrafındaki hukukçulara asla inanma.

Senin yerine geçmek için her türlü siyasi atağı yapan bakan ve genel başkan yardımcılarına inanma.

Anayasayı al, baştan sona oku.

Eğer aday olmanın yolunu bulacağın bir hüküm varsa bana da gönder.

–Anayasayı çiğneme, aday olma Erdoğan…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı