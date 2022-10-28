Orhan Uğuroğlu: 28 AKP’li milletvekili kapının ağzında

“28 AKP milletvekili kapının ağzında” görüşü Meclis kulislerinde yaygın bir şekilde söyleniyor.

Muhalefet partilerinin genel başkanları bu görüşmeleri çoğu zaman çok gizli yürütüyorlar.

Milletvekillerinin ve genel merkez yöneticilerinin dahi bu görüşmelerden haberleri olmuyor.

Şunu söyleyebilirim ki AKP hızla çöküyor…

Peki bu çöküşün, AKP milletvekillerinin bu rahatsızlığı, neden kaynaklanıyor?

-Birincisi; Sarayın milletvekillerine kapalı olması.

-İkincisi; Bakanların kapıları da milletvekillerine kapalı…

-Üçüncüsü; Milletin yüzüne bakamıyorlar.

-Dördüncüsü; AKP’deki çöküşü görüyorlar.

28 rakamının önümüzdeki günlerde artacağı da kulislerde seslendiriliyor

AKP’li 4 milletvekili ile konuştum. Ortak eleştirilerini şöyle sıralayabilirim.

–“Partimizin en büyük sıkıntısı kuşku yok ki 20 yıl sonra Türk milletini ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya düşürmesidir.

Ekonomik kriz milletin bizlere yönelttiği birinci sorundur. Ancak ne yazık ki bu sorunun çözümü ortaya koyulmuyor.

Bakanların birbirileriyle küs olduklarını artık sağır sultan bile duydu.”

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı