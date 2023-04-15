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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: 21 yılın günahı sadece bunlarda mı?

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Sadullah Ergin ve AKP’den kopan kadrolara gelince;

*21 yılında günahı sadece bunlarda mı?


Yahu Allah aşkına bir düşünün.

21 yılın muhasebesini yapın.

Ekonomistim diyen ekonomiyi çökerten Erdoğan değil mi?

Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıp açlık, yoksulluk altında yaşama mahkûm eden sözde ekonomist Erdoğan değil mi?

FETÖ’cüleri Türkiye’nin başına asıl bela eden Erdoğan değil mi?

Çözüm diyerek İmralı canisi ile Oslo mutabakatı çerçevesinde pazarlığa oturan Erdoğan değil mi?

Devlet sırlarının bulunduğu Kozmik Oda’nın FETÖ’cülere açılması için dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a talimat veren Erdoğan değil mi?

Rus savaş uçağının düşürülmesi talimatını veren Erdoğan değil mi?

Rusya’dan S-400 alarak Türkiye’ye Amerika’nın silah ambargosu uygulamasına neden olan Erdoğan değil mi?

Ruslara nükleer santral kurdurarak borç ödeyen Erdoğan değil mi?

Teröre destek veren ülkelerden Finlandiya’nın NATO’ya tam üye olmasına onay veren Erdoğan değil mi?

İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırarak kadınları yüzüstü bırakan Erdoğan değil mi?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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