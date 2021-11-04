Orhan Uğuroğlu: 19 yıl + sıfıra sıfır elde var sıfır = AKP

Sonuçta;
19 yıl + sıfıra sıfır elde var sıfır = AKP
Peki,
Millet refaha erdi mi? Hayır…
Milletin işsizlik sorunu çözüldü mü? Hayır…
Ekonomi şahlandı kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkeler seviyesine yükseldi mi? Hayır…
Avrupa Birliği hayali gerçekleşti mi? Hayır…
Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı mı? Hayır…
Uluslararası ilişkiler Türkiye’nin menfaatine mi gelişti? Hayır…
AKP’nin temel sloganları olan “3 Y” yani Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar ortadan kalktı mı? Hayır…
Fabrikalar açıldı, işsizlik ortadan kalktı mı? Hayır…
Emeklinin, dar gelirlinin, fakir fukaranın geçim sıkıntısı sorunu ortadan kalktı mı? Hayır…
Cumhurbaşkanı kabinesi anayasaya ve yasalara uyuyor mu? Hayır…