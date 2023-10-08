Orhan Uğurlu: Erdoğan da yandaşı Devlet Bahçeli de suskun

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait F-16 savaş uçağının, Suriye’de Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) vurduğuna ilişkin haberi ilk kez Flash Haber TV’deki Adalet ve Demokrasi canlı yayınımda kamuoyuna duyurdum.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder’in yaptığı bu açıklamayı okuduktan sonra, “Devletimizin açıklamasına kadar bu bir iddiadır” dedim.

Yayın sonrası baktım ki Reuters’a konuşan bir Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynağı, SİHA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını açıkladı.

Tüm yandaş medya bu yalanlama haberini televizyon ve web sayfalarından yayınladı ki hâlâ bu haberleri kaldırmadılar.

Çünkü özgür medyayı izlemeyen AKP’liler inansın istiyorlar.

Bu kez Reuters’a konuşan Amerikalı iki yetkili, Amerikan askerlerine yakın bir bölgede operasyon yaptıkları için Türkiye’ye ait SİHA’yı düşürdüklerini itiraf etti…

Ok yaydan çıkınca Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

-“Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir.”

İşte tüm tepki maalesef bu kadar cılız bu kadar korkak.

“Dünya 5’ten büyüktür” diye daha geçenlerde meydan okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yandaşı MHP lideri Devlet Bahçeli de suskun.

Yazıklar olsun…

Orhan Uğurlu’nun yazısı