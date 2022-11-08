Orhan Pamuk’un kendi sesinden: Babamın Bavulu yayında

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 13 kitabı sesli kitap uygulaması Storytel’e yükleniyor. Pamuk’un kendi seslendirdiği ‘Babamın Bavulu’ ise şimdi yayında.

‘Kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan’ Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı.

Bu ödülü alan ilk Türk olan Pamuk’un 63 dile çevrilen ve yüzden fazla ülkede yayımlanan kitapları Storytel’e yükleniyor.

Pamuk’un aynı zamanda Nobel ödül konuşması olan kendisinin seslendirdiği Babamın Bavulu’nun yanı sıra Kırmızı Saçlı Kadın, Kara Kitap ve Yeni Hayat da şimdi yayında.

Yazarın Storytel’e eklenecek diğer kitapları ise şöyle:

Masumiyet Müzesi, Veba Geceleri, Cevdet Bey ve Oğulları, Benim Adım Kırmızı, Beyaz Kale, Kafamda Bir Tuhaflık, Kar, Ben Bir Ağacım, Sessiz Ev.