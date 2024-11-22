‘Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi’ sergisi Prag’da açıldı

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden oluşan ‘Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi’ sergisinin üçüncüsü, Prag’da açıldı.

Fotoğraf: AA

Masumiyet Müzesi’nin açıklamasına göre sergi, Masumiyet Müzesi ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları tarafından, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Sergide, Masumiyet Müzesi vitrinlerindeki eşyalara, Pamuk’un yıllardır defterlere çizdiği resimlere, çektiği fotoğraflara ve son üç yılda yaptığı yeni eserlere yer verildi.

Pamuk’un 40 yılı aşkın süredir yaşadığı ve çalıştığı apartman dairesinden Boğaz’a bir bakışla başlıyan sergi, yazarın ‘Balkon’ kitabında yer alan evinin penceresinden çektiği manzara fotoğraflarıyla devam ediyor.

‘Şeylerin Tesellisi’ aynı zamanda Pamuk’un İstanbul’la olan görsel ilişkisine dikkat çekiyor.

Serginin son odasında Pamuk’un yazı ve çalışma masasının son 20 yılda yukarıdan çekilmiş fotoğrafları görülüyor. Aynı odada yazarın çizili günlüklerinin yanı sıra yayınlanmış kitaplarından bir seçki de var.

‘Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi’ sergisine ayrıca Ali Kazma’nın ‘Mürekkep Evi’ isimli üç kanallı video çalışması eşlik edecek. Eser, Pamuk’un edebi ve sanatsal çalışmalarını, stüdyosunu, kütüphanesini ve geniş arşivini yansıtıyor.

Masumiyet Müzesi’nden 41 vitrinin gösterildiği sergi, 6 Nisan 2025’e kadar ziyarete açık.