Orhan Pamuk: Kılıçdaroğlu istediğimiz güveni bana veriyor

Türkiye’nin Nobel Edebiyat Ödülü alan tek yazarı Orhan Pamuk, ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin “Kılıçdaroğlu’na insan olarak, dürüstlüğü olarak, samimiyeti olarak inanıyorum” dedi. Pamuk, ‘altılı masa’nın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayını ‘seveceğini’ söyledi.

Fotoğraf: T24

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, T24’ten Murat Sabuncu’ya verdiği söyleşide Türkiye’nin gündemini değerlendirdi.

‘Altılı masa’ya bakışını, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasını, demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk’un tahliye edilmeyişini ve gündemdeki konulara dair konuşan Pamuk, iktidar içinse “AKP’nin artık herkesi hapse atma gücü kalmadığını” dedi.

Pamuk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine güven verdiğini söyleyerek şunları dedi: “Ben değerleri savunmalıyım, ‘altılı masa’ umarım iyi bir aday bulur, umarım o aday kazanır, demokrasimizi restore eder. Kemal Kılıçdaroğlu’na insan olarak, dürüstlüğü olarak, samimiyeti olarak inanıyorum. Kendisi çok kurnaz, şeytana ayakkabısını ters giydirecek bir politikacı olmayabilir. Bizim istediğimiz saydamlık, dürüstlük, güveni bana veriyor.”

‘Bürokrasi ve derin devlet, iktidarı Erdoğan’dan başkasına verme hazırlığı içerisinde’

AKP iktidarını da değerlendiren Nobel ödüllü yazar, “Tünelin sonundaki ışık göründü” dedi: “Son üç ayda pek çok yerden aldığım duyumlar, hislerim, gazetelerde okuduklarım… Artık bürokrasi mi dersiniz, derin devlet mi, millet mi dersiniz, yavaş yavaş iktidarı Erdoğan’dan başkasına verme hazırlığı içerisinde. Bence artık tünelin sonundaki ışık göründü de nasıl olacağını bilmiyoruz.”

‘Türk zenginlerin biraz daha cesur olmalarını beklerdim‘

Pamuk, sermayeye sahiplerini de eleştirerek şunları dedi: “Bir ülkenin zenginleri, üstelik TÜSİAD’ları da var. Kendi aralarında örgütlenmişler, inanın bir sürü gazeteyi onlar kontrol ediyor. Bir sorumlulukları var, onlar da demokrasinin bir parçasıdır. Kişisel olarak zenginlerden hoşlanmam, onları mağrur bulurum ve hiç de ilginç bulmam ama Türk zenginlerin biraz daha cesur olmalarını beklerdim. Diyebilirler bana, sen oldun mu Orhan? Biraz daha açık sözlü olmaya çalıştım. Türkiye bakın bu sessizlikle, bankasını, malını, her şeyini, değerini kaybediyor. O burjuvazi de servetini dünya genelinde kaybetti.”

‘Hiç konuşmamaktan daha çok korkuyorum‘

Pamuk, ‘korka korka’ konuştuğunu dile getirerek, ‘konuşmamaktan daha çok korktuğunu’ söyledi.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Osman Kavala ve tutuklu HDP’li siyasetçileri hatırlatarak, şunları dedi: “Ama eskisi kadar korkmuyorum ve korkmakta haklı olduğumu düşünüyorum. Cesur değilim, korkuyorum ama korka korka konuşuyorum. Çünkü hiç konuşmamaktan daha çok korkuyorum. Utanıyorum… Osman Kavala hapiste, herkes hapiste, herkese eziyet ediliyor. Sadistlik, hunharlık, zalimlik örnek olsun haline gelmiş. Şarkıcı Gülşen’e yapılanlara bakınız. Bunlardan korkulmaz mı? İnsan olan korkar ama insan olan korkusundan utanır gene konuşur, gene konuşur. Osman Kavala içeride, HDP’nin yöneticileri içeride, ‘Orhan sesini çıkart’ diyorlar. Haklılar, çıkartmaya çalışıyorum, bu kadar çıkıyor.”