Orhan Bursalı: Yerli ve milli söylemiyle dağları yıkan iktidar, yangın söndürmede dışa bağımlılığı savunuyor

Yerli ve milli söylemiyle dağları yıkan iktidar, yangın söndürmede dışa bağımlılığı savunuyor. Kendi söndürme filon olmadıkça, hele Akdeniz artık kavrulan bir çanak ülke olunca, tüm ormanlarını tüketme eğilimine girersin. Önce kendi gücümüzü yaratmalıyız. Bu kadar net. Kafaları değiştirin!

Gelecek yıl benzer durumla veya daha büyük yangınlarla karşılaşabileceğimizi düşünerek en azından hiç olmazsa bu konuda bir küçük öngörüde bulunarak önlemleri almalılar.

İktidar bu konuda da dibe vurmuş durumda.

Acze düşmüş bir iktidar, yoğun eleştiriler karşısında yasaklamalara, tehditlere, soruşturmalara başvurarak toplumu susturmaktan başka çare bulamaz. Tabii istifa asla gündemlerinde olmadığı için otoriterlik ve susturma yöntemleri öne çıkar.

Zamanında etkili bir havadan söndürme eylemine geçebilselerdi, bu yangınların verdiği zarar yarı yarıya indirilmiş olabilirdi. Fakat bu, yangınları iktidar başlattı anlamına gelmez, iktidarın orta aklın da altında bir düşünce ve öngörü kapasitesi olduğunu, acziyetini gösterir.

Orhan Bursalı’nın yazısı