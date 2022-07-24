Orhan Bursalı: Üniversite diploması mı? Hayır, AKP’nin herkese nazar boncuğu dağıtımı

1 net doğrusu olanlar bile bir üniversiteye girebilecek. Bunlar arasında parası olanlar özele gidecek, olmayanlar ise devlet üniversitelerinde yer kapmak için yarışacak… Baraj kaldırıldığı için sınava katılımda (560 bin daha fazla kişi) ve yer kapmadan yığılma. Tabii “üniversitelerde” kontenjanlar artırıldı. Derslikler aynı, yığılma birkaç katı. Kalite daha aşağı. Önemli olan herkesin eline bir diploma sıkıştırma. Üniversite affı kalite daha da aşağılara çekiliyor.

Üniversite diploması mı diyoruz? Hayır AKP’nin herkese nazar boncuğu dağıtımı, RTE damgalı.

Orhan Bursalı’nın yazısı