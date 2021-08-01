Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Ülkenin ortak aklını reddedersen sana sadece ağıt yakmak düşer

Orman yangınlarını sıfırlamak şüphesiz olanaksızdır. Dünya yanarken hele… Ama Bakanlığın, bu konuda yapılması gerekenleri yapmamasının (**) payı nedir?

Bir felaketin arkasından gitmek mi, yoksa felaketi mümkün olduğunca önleyici davranmak mı? İşte bütün mesele bu.


THK’nin uçakları meselesi de öyle bir olaydır. Bir iktidar sorunlu bir kurumu mükemmelleştirerek yangın söndürme uçaklarını afet dönemlerinde kullanacağına, THK’yi yok etmek yönünde politika geliştirirse, bugünkü tablo ortaya çıkar. Atanan kayyumlar ne halt etmiştir iki yıl boyunca? Yaptıkları THK’nin 50’den fazla taşınmasını satılığa çıkarmak, pilotları işten atmak, uçakları kullanılmaz hale getirmekten başka? Tüm bunlar “orta akıl tuzağı” içindeki iktidar sayesinde oldu.

Uçaklar kullanılmazmış, onlarca ülke bu uçakları kullanıyor, Yunanistan dahil! Ülkenin ortak aklını reddedersen, sana sadece ağıt yakmak düşer. Ve bir de felaketin yaralarını nasıl da sardık diye, felaketten siyasi yarar devşirmeye kalkışmak…

Orhan Bursalı’nın yazısı

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