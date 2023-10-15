Orhan Bursalı: Üçüncü savaşın odağı ne?

Üçüncü savaş Avrupa odaklı olur mu yine? Mesela Avrupa-Rusya? Hayır, Avrupalılar kaybedecekleri çok şeyleri olduğunun bilincindeler.

Gerilimin esas kaynağı Çin-ABD ilişkileri. Her alanda ve her açıdan: Bilim, teknoloji, ekonomi, askeri, kültürel, diplomatik, siyasi…

ABD ve Batı, büyük kitlesel ucuz üretim, yüksek kazançlar, büyük sermaye birikimi ve bu yolla dünya piyasalarını büyük küreselleşme döneminde istila etmek için Çin’i kullandı. Ucuz üretim merkezi olarak.

Çin bu fırsattan müthiş yararlandı. Neredeyse 30 yıldır zaten planlı programlı teknoloji ve bilim politikalarının temelini atmıştı. Kapitalizmin silahlarını da kullandı. Küresel piyasalara her açıdan entegre oldu; bugün ABD’yi pek çok alanda geride bıraktı.

Orhan Bursalı’nın yazısı