Orhan Bursalı: Tüm kazançları Ukrayna’nın mahvolması pahasına elde ediyor

Ukrayna’yı ateşe atan ABD, savaştan en kazançlı çıkacak devlet gibi duruyor. 3- 5 milyar dolar ve silah vermiş bu ülkeye, zerre önemi yok kendisi için; sadaka bile değil, dolar matbaasını çalıştırır! Ama, baş düşman Rusya’yı ‘perişan etme’ olanağını ele geçirdiğini düşünüyor. Öncelikle, askeri bakımdan zayıflatıyor, Rus güçlerini yıpratıyor ve büyük bir masraf kapısı açtırıyor. Sonra, Rus imajını tabii öncelikle Batı’da ve ABD’de yerle bir ediyor. Daha sonra, Rusya’yı savaş ekonomisi zayıflığına düşürüyor. Son olarak da uyguladığı ekonomik ambargolarla, Rusya’yı tam çökertme politikasını yürürlüğe koyuyor. Tüm bu kazançları da Ukrayna’nın mahvolması pahasına elde ediyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı