Orhan Bursalı: Tek tek milletvekillerini devşiriyorlar da muhalefet partilerini nasıl dönüştürecekler?

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Evet tek tek milletvekillerini devşiriyorlar da peki muhalefet partilerini nasıl dönüştürecekler?

Siyaset yapmalarına imkan ve olanak vermeyerek, öyle gözüküyor. Kayyumlar atayarak belediyelerine… Tek tek belediye meclislerinden ayıklayıp haklarında “terörle iltisaklı” davalar açarak ve tutuklayarak.

CHP’yi terör suçlamasıyla yıpratarak.. Kimbilir, bu suçlamayı kırk kez yöneytince parti içinden tutuklamalara sıra mı gelecek.

Burada dur durakları olmadığını biliyoruz.

Bunun provasını Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ üzerinde yaptılar.

Bu aslında diğerlerine ayağınızı denk alın mesajı bal gibi olabilir.

Orhan Bursalı’nın yazısı