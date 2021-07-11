Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Sıra geldi, ülkenin elektrik otoyolu TEİAŞ’nin üzerine çökmeye…

… iktidar saraylara maraylara harcayacak para kalmayınca, ülkenin geride kalmış en değerli kuruluşlarından TEİAŞ’yi özelleştirme kapsamına aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, ülkenin elektrik otoyolu. Tüm ülkeyi bir ağ gibi kapsıyor. Her kent her köy… yüksek elektrik hatlarıyla donatılı. TEİAŞ bir kamu tekelidir. Muazzam bir örgütlenmeye ve bilgi birikimine sahiptir. Geçen yıl kazancı 4.64 milyar TL. 

Özelleştirme İdaresi, TEİAŞ’nin halka arz edileceğini söylüyor. Bu da bir numara, ancak yüzde 10-15 gibi bir kısmını arz ederler.


Çoğunluk hissesi kamuda kalacakmış. Bu açıklama da eleştirileri “yatıştırmak” için. Belli ki yine çoğunluk hissesini satacaklar. Çünkü o kısmı para eder. TEİAŞ’yi Türk Telekom’un yaşadığı felaket bekliyor.

Bölge bölge mi satarlar, birim birim mi, kent kent mi, bilmiyoruz. Enterkonnekte sistemin yapısal bütüncüllüğünü, ülkenin kamusal yararını düşünerek yapılan planlamaların sonu gelecek. Alacak şirket veya şirketlerin kamu yararını gözeterek hareket edeceğini sanmak, aptallıktır; kâr maksimizasyonu işleyecek.

İktidarın bu özelleştirmeden elde edeceği paranın nasıl harcanacağı konusunda, bugüne kadarki özelleştirmelerden elde edilen büyük paraları nasıl çarçur ettiğine bakarak, minicik bir şüphesi olan var mı?

Orhan Bursalı’nın yazısı

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