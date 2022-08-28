Orhan Bursalı: Sanmayın ki bitti daha 10 ay var

Evet konu değişti, toplumsal yarılmalar, kışkırtmalar, birbirine düşmanlıklar, kamplaşmalar ve sonuç: Şarkıcı Gülşen’in tutuklanması. Teamüllere aykırı olarak beş yılını doldurmadan, henüz bir yıllıkken İstanbul’a iktidar tarafından atanmış savcı varsa, özel görevli olmasını haklı olarak dile getirirsiniz. Böyle bir durumu şüphesiz hâkimler de bilir ve ona göre karar verir. Biri doğrudan iktidarı temsil etmektedir, özel atanmıştır, diğeri ise bunu bilir, eğer bir özel durumu yoksa, isteğe uyar. (…)

Aksu, Kabaş, Gülşen hem bu düşmanlığın kurbanları hem de toplumu seçime giderken siyasi olarak düşman kamplara bölmenin, ülkeyi çökerten politikaları arka plana atmanın araçları..

Sarmayın ki bitti! Daha 10 ay kadar var.. Bakın başka neler yaşayacağız!

Orhan Bursalı’nın yazısı