Orhan Bursalı: Sadece Merkel yapabilirdi

Avrupa’dan, Rusya ile barışı sağlayacak bir lider çıkamadı ne yazık ki… Sadece Merkel bunu yapabilirdi. Farklı politikalar izledi, ülkesinin çıkarlarını gözetti. Fakat Avrupa-Rusya barış anlaşmasını hayata geçirecek bir büyük lider Avrupa’dan çıkmadı!

Bu olabilseydi, Ukrayna’nın işgali olmayabilirdi.

Avrupa tehdidi, Rusya’nın / Putin’in kaybettiği imparatorluk toprakları konusunda -tabii ki en önemlisi Ukrayna- yeni bir söylem geliştirmesine hizmet etti. Ukrayna, hem “Biz biriz, kardeşiz, tarihsel olarak da Ukrayna’sız Rusya düşünülemez” görüşünün ulusal- ideolojik çerçevesine oturtuldu, hem de NATO ile Rusya arasında bir güvenlik (tampon) bölgesi olarak kalmasının askeri stratejik coğrafya düzeyine yükseldi.

Orhan Bursalı’nın yazısı