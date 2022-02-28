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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Sadece Merkel yapabilirdi

Avrupa’dan, Rusya ile barışı sağlayacak bir lider çıkamadı ne yazık ki… Sadece Merkel bunu yapabilirdi. Farklı politikalar izledi, ülkesinin çıkarlarını gözetti. Fakat Avrupa-Rusya barış anlaşmasını hayata geçirecek bir büyük lider Avrupa’dan çıkmadı!

Bu olabilseydi, Ukrayna’nın işgali olmayabilirdi.


Avrupa tehdidi, Rusya’nın / Putin’in kaybettiği imparatorluk toprakları konusunda -tabii ki en önemlisi Ukrayna- yeni bir söylem geliştirmesine hizmet etti. Ukrayna, hem “Biz biriz, kardeşiz, tarihsel olarak da Ukrayna’sız Rusya düşünülemez” görüşünün ulusal- ideolojik çerçevesine oturtuldu, hem de NATO ile Rusya arasında bir güvenlik (tampon) bölgesi olarak kalmasının askeri stratejik coğrafya düzeyine yükseldi.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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“1995’te” dersek ne anlarsınız? Ya da şöyle soralım: Anlaşılmaz veya yanlış anlamaya yol açabilecek bir ifade mi bu? Acaba “1995” adında, mesela, bir gezegen veya ülke ya da şehir var da ondan mı bahsediyoruz?