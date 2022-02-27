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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Putin, bir rastlantı değil

Avrupa, Avrupa Birliği ile yeniden hayata dönmesine rağmen, ABD’nin hegemonya politikalarının bir parçası olarak kaldı.

1991’de bu kez Rusya’yı da kapsayacak bir ekonomik işbirliği, barış ve hakkaniyete dayalı bir birliktelik yerine, Rusya’ya karşı NATO’nun genişleyerek inşası ön plana geçti. NATO, ABD demekti.


ABD + AB, NATO’yu Rus sınırlarına doğru adım adım genişletme politikasını ön plana aldı.

Barış değil, yeniden savaş inşası demekti bu. Rusya, güvenliği yeniden inşa etmeye yöneldi. Zaten atom silahları ve güçlü bir silah sanayisine sahipti.

Rusya’nın geçmiş belleği bu kez Putin’de canlandı.

Putin, bir rastlantı değildir.

Modern bir çar, Komünist Parti yönetimi belleği, bu kez kapitalist ülke rolünde tek adam.

Geçmişin hepsi Putin’de bütünleşmiştir.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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