Orhan Bursalı: Oyunu satmış delegelerden mi oluşuyor kurultay

CHP kurultaya gidiyor ya, il-ilçe temelinde partide kurultay delegeleri saptanıyor. Medyaya yansıyan bölümü nedir bu seçimin? Genel merkezi destekleyenler mi seçildi seçiliyor, yoksa muhalefet ve dönüşüm/değişimden yana mı olanlar mı?

Yoğun kulis… Görevlendirilmiş parti yöneticileri vb. delege avı peşinde.Delege seçeceğiz seni, ama kurultayda şöyle şöyle yapacaksın.

Ve medyada hesap kitap: Şu ilçede ve ilde parti merkezini destekleyenler çoğunlukta… şurada değişimden yana delegeler seçildi…

Ne ayıp, peşinen oyunu satmış delegelerden mi oluşuyor kurultay?

Fikri hür vicdanı hür insanlardan oluşmayacaksa, partisinin ve ülkesinin bugün içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak partisini yarına, halkta, topluma hazırlayacak bir bakışa sahip olmayanlar kurultaya gönderilecekse, partisinin kuyusunu kazıyor demektir.

Orhan Bursalı’nın yazısı