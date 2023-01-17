Orhan Bursalı: Muhalefetin derin sıkıntı yaratan gündemi

İki haftadır Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun seçim gündemine bıraktığı bombanın fitili ekranlarda, medyada ve iktidarın seçim konuşmalarında çekilip duruyor hâlâ. Tamam, konuşma düzeltildi, altılı masayı oluşturan partilerin seçimi kazanması durumunda sistemin nasıl işleyeceği konusunda yeni vurgular yerli yerine oturtuldu, ama gelin de siz bunu cumhurbaşkanına anlatın.

Gündem oluşturma ve olumlu tartışma yaratma konusunda derin sıkıntıları var masanın.

Bugün seçilecek cumhurbaşkanının yetkileri, dün de türban konusu sıkıntılardan ikisi.

Bunlara İmamoğlu üzerinden İyi Parti-CHP arasındaki belli belirsiz ama su üzerine çıkan sürtüşmesini de ekleyin.

Tüm bunları gölgede bırakacak şekilde bir yıldır gündemde olan altılı masanın başkan adayının kim olacağı üzerine bitmez tükenmez operasyonları, söylentileri, spekülasyonları, tartışmaları, çekişmeleri, kavgaları da unutmayın.

Orhan Bursalı’nın yazısı