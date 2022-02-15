Orhan Bursalı: Millet acil büyük bir umutlu çıkış beklentisi içinde

Haftalardır altı lider toplanacaktı, nihayet gerçekleşti, ama mutabakat belgesine bakıyorum, bence dağ fare doğurdu. Hayat koşuyor, zaman şubatı devirdi devirecek; liderler ise durmadan toplantı üzerine toplantıdan sonra geldikleri nokta, hepimizin günlerdir bildiği, parti sözcülerinin, liderlerinin yaptıkları açıklamaların bir özeti oldu. 28’inde daha geniş bir belge açıklanması bekleniyor. Oysa sorunlar yakıcı ve millet acil büyük bir umutlu çıkış beklentisi içinde.

Her şeyde, özellikle böyle önemli anlarda zamanlama çok önemlidir.

Neyi ne zaman millete açıklayacaksınız, çok önemlidir.

Orhan Bursalı’nın yazısı