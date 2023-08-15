Orhan Bursalı: Kaymakam korktuğu için mi susuyor?

Bir avukat dostum aradı, Didim’de kaçak 5 katlı binayı avukatı olduğu belediye başkanı yıkmak istemiş, ne mümkün! Kaçakçılar sürü sepet gelenlere saldırmış ve bir görevliyi de bıçaklamışlar.

Kaymakam, vali kayıtsız bu durumlara. Kaymakam bey, “Beni bu işe karıştırmayın” demiş. Artık can korkusundan mı susması gerektiğinden mi yoksa kendisini o koltuğa atayanların talimatından mı, tabii ki bilmiyoruz. Ama 3 olasılığı saydım.

Göz göre göre sahiller ve sahillere yakın bölgelerde kaçak yapılar ve anayasa ve yasaları çiğnemeler ve halkın haklarını gasp etmeler gırla… Bodrum’da da ve tüm sahillerde de işgal alabildiğine…

Orhan Bursalı’nın yazısı