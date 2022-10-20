Orhan Bursalı: İktidar, sorunlarına çare bulamayınca en iyi yöntemi devreye sokuyor

TELE1’i karartarak sadece haber vermesini engellemiyorsunuz, muhalefeti de susturuyorsunuz..
Zaten amacı bu RTÜK denen anayasa dışına düşmüş kurum yöneticilerinin..
RTÜK muhalefeti karartıyor.
Susturulmuş milletvekilleri, susturulmuş gazeteciler, susturulmuş siyasi partiler.
Seçimlere giderken milletin çoğunluğunu temsil eden muhalefetin sesini kesiyor.
Ülke ekonomisi dipte, gelecek endişeleri tavanda, gençler arasında büyük kaçış, bir nefret dili ülkeyi yarmış…
Ülke sorunlarına çare bulamayınca, iktidarları sallanınca bildikleri en iyi yöntemi devreye sokuyorlar: susturma!