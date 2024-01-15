Orhan Bursalı: Hesap veren yok

Kredi derecelendirme kurullarının son artırımına alkış tutuyorlar ama ülke yatırım yapılabilecek ülke konumundan beş basamak daha geride çırpınıyor.

Bu arada Kuzey Irak’ta peş peşe çok sayıda şehit haberleri geliyor.

Uzmanlar eleştiriyor, geçici üs bölgelerinin yanlış olduğunu, PKK’lilerin saldırılarına açık halde olduklarını yazıyor söylüyorlar.

Pençe-Kilit operasyon stratejisinin mucidi olduğu söylenen Hulusi Akar’dan hiçbir açıklama görmüyorum.

CHP’nin konu ile ilgili Meclis’in toplanması önerisini öncelikle kendisinin talep etmesi ve Meclis’i bilgilendirmesi gerekirken normal bir demokrasi ve ülkede…

Ama bu ülkede iktidarda oturanların hiçbiri asla yanlış yapmaz, asla hesap vermez… Her şeyleri doğrudur… Çaycısının bile…

Milletin karşısında böylesine müthiş bir bütünleşik (yalandan örülmüş) duvar var.

Orhan Bursalı’nın yazısı