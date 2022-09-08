Orhan Bursalı: Herkes altılı masayı sallıyor

Valla helal! 6’lı masa salıncak gibi, sadece ileri geri değil, sağa sola, her yöne sallanıyor. Sanki dinamik, şimdilik küçük sismik hareketlerin olduğu bir fay hattının üzerinde oturtulmuş 6’lı masa.. Ama bunu da 6’lı masayı oluşturanların bizzat kendileri yaratıyor. En ufak bir laf bile yetiyor içerisinin dışarısının karışmasına, hadi tüm medya tam yazar çizer ekibi, tüm gece tartışmaları…

En son Gürsel Tekin, gerçi bir açıklama yaptı, konuşmamın bütününü dinlemeden laf ediyorlar dedi ama zevahiri pek de kurtaramadı.

Tekin CHP’de yönetimde değil, 6’lı masa ile ilgisi yok, süreçle ilgisi yok, sadece bir seyirci. Ama olsun, birileri Meral Hanım’a “Bu adam çok etkilidir parti içinde, aslında CHP’nin fikrini söylüyor” demiş. İyi Parti’nin içi mi karışık, şüphesiz çatışmalı durumlar olabilir, ama Meral Hanım ne olup bittiğinin farkında olmasına rağmen bunları tekrar ediyor. Bu adeta Kılıçdaroğlu’na tam bir güvensizlik, sanki “Ne o bizi tuzağa mı düşürüyorsun?” diyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı