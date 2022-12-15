Orhan Bursalı: Her şey iktidar içinse, her şey olmaya açık

Her şey iktidarda kalmak ve bu ülkeyi sıkılmış limon haline getirmek için.

Şunu söyleyeyim: Çok zor bir sürece girdi ülke ve siyaset.

Her şeyin mümkün olabileceği.

Ucu açık…

Her şey iktidar içinse, her şey olmaya açık…

Sordum: Mülkiye müfettişlerini görevlendirir, İmamoğlu’nu görevden aldırır, yerine kayyum veya o ucube kişiyi atar mı? Hukuken yapamaz. Çünkü İBB’de hukuken süren, Yalova’daki rüşvet soruşturması gibi bir dava yok.

Ama bu ülkede hukuk mu var ki bunu yapamasın.

İstinaf ve Yargıtay süreçlerini bekleseler, bunu bile bir ay içinde tamamlarlar… Fakat bunun siyasi sonuçları ağır olacak. İktidar hızla meşruluğunu kaybedecek bir çizgiye mi geçiyor?

Bu ülke sanki ya bitecek ya ayağa kalkacak noktasında öyle duruyor…

Orhan Bursalı’nın yazısı