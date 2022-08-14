Orhan Bursalı: Hayal sona mı erdi?

Saray hep yanlış hesaplar içinde oldu. En son politikası şuydu: “ABD Suriye’yi parçalıyor, orada bir Kürt özerk yapısı kurdu, bu politikadan geri adım atmaz, o halde bunun bize yaratacağı fırsat var, bir özerk bölge de sınırlarımızın 40 km (belki de daha fazla) derinlikte ve İdlib’te, bizim desteğimiz altında ve kontrolümüzde olan Şam muhalifleriyle ikinci bir ‘özerk yapı’ kurarız. ABD ile de bu konuda anlaşırız, böylece başından beri izlediğimiz Suriye politikamızı zaferle sonuçlandırırız..”

Hayal sona mı erdi?

Hayat, bu hayale izin vermiyor. Çünkü gerçeklikten kopuk ve ülkemizin son derece aleyhine.

Peki Saray, Şam ve Esad ile 11 yıl öncesine geri döner mi?

AKP yandaşlarına, “Suriye’de kontrolümüz altındaki yerler artık bizim, PTT’miz, yerel idarecilerimiz bile var” dedirten politikasını nasıl terk edecek?

Eder mi eder. Buna çok sık şahit oluyoruz zaten. Suudi prensini katil ve cani ilan ettikten sonra kucaklaşmaları, politikalarından yeni duruma göre 180 derece yan çizdiklerinin de örneği. Almanya-Merkel, Hitler ve Hitlerciydi, ama sonra da kucaklaştılar vb!

Orhan Bursalı’nın yazısı