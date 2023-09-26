Orhan Bursalı: Emekliler bu ülkenin en itilip kakılanlarıdır

Türkiye; emeklilerin cehennem hayatına mahkûm edildiği, sahip olduğu ekonomik büyüklüğüne göre en kötü ülkeler arasında sayılabilir. Diyelim 25- 35 yıl çalışmış (şimdi daha fazla!) insanlar, artık 65 yaşında emekli olacaklar. Türkiye’nin ortalama yaşam beklentisi 75-80 yıl arasında, yani şunun şurasında ortalama 10- 15 yıl daha yaşayacaklar. OECD’ye göre Türkiye’de emeklilerde beklenen yaşam süreci 22 yıl! Avrupa ortalamasından yüksek. Bunun nedeni, genç emeklilerin büyük çoğunluğu oluşturmasında yatsa gerek.

Bir ülkenin, bir siyasal yönetimin başlıca görevlerinden biri, çalışarak ülkenin bir yerden bir yere gelmesine hizmet etmiş bu insanlarını en iyi koşullarda yaşatmaktır. Onlara saygı göstermeli, el üstünde tutmalı… Oysa emekliler bu ülkenin en itilip kakılanlarıdır. Avrupalı emekli güney sahillerimizde ev bile alıyor, paşa paşa yaşıyor!

Orhan Bursalı’nın yazısı