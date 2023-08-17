Orhan Bursalı: Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a odaklanması

Şüphesiz ki büyük bir küskünlük var, seçimlerdeki yenilgiden sonra. Geniş bir çoğunluğun parti yönetimine güveni sıfırlandı. Kurultay zamanı belli değil, neler olacak vb. Bu konuyu başka bir yazıya erteleyerek Ekrem Bey’in önceki günkü konuşmasına girmek istiyorum.

Gördüğüm, Ekrem Bey’in İstanbul’a adaylığını açıklamasının umutsuzlukta bir kıpırdanma yarattığı. Uç noktada “Kılıçdaroğlu orada olduğu sürece oy yok” diyenleri, CHP liderliği ile İstanbul’u ve Ekrem İmamoğlu’nu yanlış bir yorum ve tavırla eşleştirenleri bir kenara bırakacak olursak (araya şüphesiz AKP’nin trollerinin de CHP’liymiş gibi ortalığı karıştıracakları kesin…) İstanbul’a odaklanma önümüzdeki yedi ay içinde iyi bir sonuç verebilir.

Orhan Bursalı’nın yazısı