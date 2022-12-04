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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: CHP güç gösterisi yaptı

Önemli olan bundan sonra, bu programı daha anlaşılır daha kısa bir dille ülke çapında yaymak ve tüm ülkeyi bir büyük kongre meydanına dönüştürmek.

Bunu nasıl yaparlar örgütlerle bilmem.


Sokağa, alanlara, evlere özellikle kadınlara ve gençlere yönelik büyük bir “aydınlatma”yı ülke çapında yaymak gerekir.

Propagandanın, tanıtımın, çok yaygın olarak ülkeye hâkim olması gerekir.

Kılıçdaroğlu rolünü büyütüyor, meydan okuyuculuğunun şiddetini artırıyor.

Bakalım bu işin sonunu nasıl getirecekler…

Dağa taşa konuşmalılar..

Şüphesiz iktidarın sahip olduğu büyük olanakları, devlet gücünü, yasaklayıcı ve yalan yayma karakterini hiç yabana atmamak gerekir..

Seçim süreci şiddetlenme aşamasına geçti.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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