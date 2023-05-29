Orhan Bursalı: ’Büyük güç’ imajı, pahalılığı yendi

Millet iradesinin üstünde bir irade gerçi yoktur ama bu iradenin üzerinde bir Saray gölgesi, yalanı, vardır.

İnşa ettiği “Büyük Güç” imajı, pahalılığı yendi. Milliyetçiliği bile yendi!

Ülkeyi bir mülteci, sığınmacı-göçmen ülkesine dönüştürmesine, nüfus yapısını değiştirmesine, emeği ucuzlatmasına ve işsiz bırakmasına rağmen… Şimdi ülke önünde zor bir süreç duruyor. Ekonomi, şimdilik daha büyük yoksulluk öngörüyor.

Sosyal-demografik yapı daha da bozulacak ve ülkemizdeki 5 milyon sığınmacı mültecinin peyderpey, vatandaş değil seçmen yapılması süreci devam edecek. Bu sürecin doğuracağı büyük problemleri de yaşayacağız. Liyakatsiz yönetim, talan, yandaş ihaleleri, vergilerimizin çarçur edilmesi sürecek.

Orhan Bursalı’nın yazısı