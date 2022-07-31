Orhan Bursalı: Bu ticaret işlerinin Allah ile dinle ilişkisi olmadığını anlayamıyorsun 

Diyanet’in “Din İşleri Yüksek Kurulu” bir fetva mekanizması olarak çalışıyor. Ticarette kâr haddi var mı, sorusuna geçmişten bir hadis ile yanıt veriyor: “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır.”

Tam şöyle: “Allah resulü fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuş: Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır..”

Tüccar-esnaf arasında “rızkı Allah verir” çok yaygın bir inanıştır. Boyun eğdirir. Allah verdi, Allah aldı.

Adamın dükkânının yanında bir süpermarket açılmış, kendisi sinek avlıyor. Allah rızkımı kesti mi diyor? Bazıları. Peki niye kessin kardeşim, senin rızkını, yanında açılan büyük para kesti, hatta senin kazancını kendi “rızkına” kattı. Sende, mahalle içinde yanı başında süper market açılışına izin verenler ve dükkânını kapatan iktidara karşı bir düşüncen yoksa, bu ticaret işlerinin Allah ile din ile ilişkisi olmadığını anlayamıyorsun, sürünenler kulübünün sürekli üyesisin demektir.

Orhan Bursalı’nın yazısı