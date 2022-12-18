Orhan Bursalı: Bu esas olarak 2024 belediye seçimlerine yönelik bir adım

Bu esas olarak 2024 belediye seçimlerine yönelik atılmış bir adım.

İmamoğlu’nu oradan alacaklar. Yerine utanmaz bir kukla atayacaklar veya seçecekler. (Doğu’da HDP’nin belediyesi mi kaldı!)

Büyükşehir’in kaynaklarını seçimler için seferber edecekler… Yağma Hasan’ın börek talanı yeniden devreye girecek..

Yok halkın iradesini gaspmış, halkın vicdanı buna izin vermezmiş… Boş laflar bunlar. Dolu laf olması için, ülkeyi yöneten bir vicdan, millete saygı ve sevgisi olmalı. Zerresi yok. Demokrasi mi? Trenden ineli çok oldu. Artık totaliter yönetim var. Ne otokrasisi ayol! Totaliter yönetimin ana adı yargı! Bu aletle, tüm siyaseti tasarlıyorlar. Kendilerine de yargı ile “yasal olarak seçilmiş” yönetim süsünü veriyorlar.

Saray, hesabını cumhurbaşkanlığını kazanmak üzerine kurdu. Meclis’te muhalefete ne kadar izin verirler, seçim sürecinde olanlara bakacağız.

Bunu kazasız belasız atlatırlarsa, ertesi yıl, 2024’te yapılacak yerel seçimlere kadar, “İstanbul’u alır götürürüz” hesabı içindeler.

İstanbul onlar için her şey!

Orhan Bursalı’nın yazısı