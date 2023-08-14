Orhan Bursalı: Bu bir zorbalıktır

Halk kumsallara havlu atma eylemlerine girişmiş. Yunanistan’da başlayan halk hareketinin hem de çok hızlı Türkiye’de yayılması gerekir. Çeşme’de “Kıyılar, ücretsiz ve halkındır” benzeri yazılı sloganlarla, anayasal haklarına sahip çıkmaya başlamış millet. Evet, 100 metreye kadar tüm sahillerin halkın kullanımına amasız açık olması anayasal ve yasal haktır. Ama biliyoruz ki sahiller hemen arkalarındaki “turistik tesisler”ce silme kapatılmakta ve hatta sahile girme parası alınmaktadır.

Bu bir zorbalıktır, milletin anayasal ve yasal hakkının gaspıdır.

Zorbaların halka karşı besledikleri ve kullandıkları adamları da vardır. Dayak da yersiniz.

Bu zorbalığa ancak kitlesel halk hareketi ile karşı koyulabilir. Birleşip sahilleri serbestçe kullanmalıyız.

Denizden 50 metreye kadar kara bölümünü hiçbir tesis kapatamaz, şezlong vb. koyamaz, koyamamalıdır. Hepsi bu sınırın gerisine çekilmelidir.

Orhan Bursalı’nın yazısı