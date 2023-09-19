Orhan Bursalı: Bu aşamada tek yol, ama peki sonrası?

Mehmet Şimşek, Saray ne yapıyor? Kendisinden öncekiler ne yapıyorsa… Kapılara gidip “Para verin” diyorlar. Yani borç peşindeler. Bu görüşmelerin bir kısmı bize “Müthiş yatırımlar geliyor, 50 milyarlar…” propagandasıyla yutturuluyor.

Muhalefet de iktidara gelseydi aynı olayı şüphesiz yaşayacaktık. Çünkü bu aşamada tek yol… Ama peki sonrası?

Evet Özgür Özel, “Alıcı olmayacağız” derken niyeti, programı ne? Soru zor, bir program çerçevesinde yanıtını gerçekçi çalışmak, aylar, uzmanlar ve kararlı siyasetler ister.

Orhan Bursalı’nın yazısı