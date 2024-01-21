Orhan Bursalı: Bir liderin hazin çöküşü

Doğru bir politikadan ayrılırsan cinayetlerin mertçe-mertçe değil diye ayırmaya başlarsın.

Doğru politikadan ayrılırsan kurucusu olduğun, seçmende “Yahu bir şeyler yapacak galiba” duygu ve düşüncesini uyandırdığın partini darmadağın edersin.

Doğru politikadan ayrılırsan CHP’den bile daha şiddetle ve içerikle doğru bir şekilde eleştirdiğin iktidarın kuyruğuna takılır, destekçisi olur, daha güçlenmesini sağlayacak politikalara sarılırsın.

Sanırsın ki İYİ Parti’ye gönül vermiş, iktidardan nefret eden seçmen kitlesini kuyruğuna takıp fareli köyün kavalcısı gibi peşinden sürükleyebileceksin.

İYİ Parti’ye oy verenlerin çoğu ülkenin bilinçli kesiminden, göbeklerini kaşıyan adam-kadın değil.

Bir liderin hazin çöküşü ile karşı karşıyayız.

Seçim öncesi veya sonrası, partisi içinde kalan birkaç aklı başında insan da büyük bir hayal kırıklığı ile safları terk edecektir.

Orhan Bursalı’nın yazısı