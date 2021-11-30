Orhan Bursalı: Baş ekonomist hava atıyor! Ama ekonomi çöküyor

Baş ekonomist hava atıyor! Ama ekonomi çöküyor. Hukuk, yargı demokrasi, medya, insan hak ve özgürlüklerine bu iktidar zamanında yapılan tecavüzler ülkeyi güvensiz ve yabancı yatırımlar için cazip ülke olmaktan çıkarılınca, hava atacakları paranın suyunu da kestiler.

Aslında doların yıl be yıl pahalanması, tüm çöküş işaretlerini gösteriyordu.

Hiçbir şey yapmadılar ve ülke, bunların zamanında belki de hayatının en büyük fırsatını kaçırmış oldu.

Bunların iktidara gelmesi, öncesi siyasi partilerin sorun çözemediği için çökmesi sayesinde oldu.

Şimdi de hiçbir sorunu çözemeden 20 yıl ağustosböcekliği ve kendilerini zenginleştirme programı uygulayan bu iktidarın tasfiyesi sürecine girildi.

Orhan Bursalı’nın yazısı