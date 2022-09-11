Orhan Bursalı: Anket şirketlerinin Kılıçdaroğlu atağı

Anket şirketleri arasından bir iki tanesinin, diğer şirketlerin bulgularının ortalamasının çok ötesine geçerek, açıkça Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinin zor olduğu kanaatini paylaşacak sonuçlar ürettiği görülüyor. Özellikle bir tanesi, başından beri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybedeceği görüşünü işliyor. Ve anket sorularını bu kanıyı pekiştirecek şekilde düzenliyor.

Tabii oranlarda ne manipulasyonlar yapılıyor, başka bir konu.

Artistik jimnastik veya benzer şampiyonluklarda diyelim 10 hakemin bir sporcuya verdikleri notlar nasıl değerlendirilir bilir misiniz? Hepsinin ortalaması mı alınır? Hayır!

Verilen notlar arasında en yüksek ve en düşük not atılır ve geri kalan notların ortalaması alınır.

Bu anketlerin hangi kaynaklar kullanılarak yapıldığını da sorgulamak gerekir. Şüphesiz ki hepsini, sadece “şüpheli” görülenleri değil.

“Seçilemez” konvoyuna katılan yazarları da görüyoruz. Bunu neye dayanarak yazıyorlar sorusunu sormak abes.

Bazı merkezlerden güdüleme var.

Orhan Bursalı’nın yazısı