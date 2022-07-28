Orhan Bursalı: Altılı masa Tunus ve İtalya’dan ders çıkarmalı

6’lı masa ise tek adam rejiminin ve artık giderek yozlaşan siyasi partinin ülkeyi sürüklediği bataktan kurtarmaya soyundu. Tunus ve İtalya örneklerini çok iyi izlemeliler ve dersler çıkarmalılar.

Ana bir programda uzlaşmak için çalışıyorlar. Bu çok değerli.

Parti çıkarı değil, ülke çıkarı ve geleceği için hepsi özveride bulunmak zorundalar.

İktidar, seçimlere doğru, kazanmak için ülkeyi, içinden çok daha zor kalkabileceği bir popülist ekonomik iflasa sürükleyecektir. Yani ülkenin zorlukları artacak. Uzun vadeli ciddi ve güven verici bir programla ülke düze çıkarılabilir. İki dönem sürecek büyük bir değişim hareketi düşünülmeli.

Umarım içlerinden bu süreci sabote edecek bir “hain” çıkmaz.

Orhan Bursalı’nın yazısı