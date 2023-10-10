Orhan Bursalı: Akşener, ‘Bu çöküntüden ben büyürüm’ diye düşünüyor olabilir

Akşener, aynı stratejiyi izliyor, kendine müthiş güveniyor, partisini yerel seçimlerde tek başına tartıya çıkartıyor…

Bu şüphesiz İYİ Parti’yi inşa etme ve büyütme niyeti, politikası olabilir.

Aynı zamanda ve belki de en önemlisi CHP’yi küçültme politikası olabilir.

Ana belediyeleri AKP’ye kaybeden bir CHP, büyük sarsıntı yaşar ve tüm seçmen güvenini kaybeder.

Akşener, “Bu çöküntüden ben büyürüm” diye de düşünüyor olabilir.

Bu tercihin arkasında, bazılarının ileri sürdükleri, “AKP ile ortaklık” olduğu varsayımına katılmıyorum. Fakat parti içinde bazıları yerel seçimlerde bu ortaklığı da dile getirmedi mi? Meclis’te AKP’nin anayasa önerisinde de ortaklık ileri sürülmekte ama bunlar İYİ Parti ve Akşener’i nasıl büyütecek, pek akla uygun değil.

En önemlisi, yerel seçimlerde kazan kazan ortaklığı mı yoksa, belediyeleri “nefret ettiği” Erdoğan’a teslimin yaratacağı büyük infial ve partinin bunun sonucunda Akşener ile birlikte çakılması mı…

Orhan Bursalı’nın yazısı