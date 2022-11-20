Orhan Bursalı: AKP’nin daha şimdiden kaybettiğinin ilanı

Aylardır “Amiral Battı”daki “Koçbaşı”nın işi gücü 6’lı masa. Her gün dağıldı dağılacak, Meral Hanım’la Kılıçdaroğlu birbirlerine girdi, artık iflah olmazlar, dedikodu yayını yapıyor. Bu çabaları ile de reisinden hakkettiği övgüyü aldı, bence köşesine Saray damgalı Nobel armasına benzer madalya damgası konulsun. Yerli ve milli olması için de bir de nazar boncuğu iğnelensin.

“Cesur ol, gerçekçi ol imkânsızı iste” düşüncesi, 20 yıl aşkın iktidarda olan ve geldiği nokta ülkeyi çökertmek olan yaşlı, çökmüş, yıpranmış, karizması çoktan çizilmiş, tökezleyen ve yarın seçim olsa devrilecek bir konumda tutunan iktidar için komik oluyor!

Politikada bir günde her şey olur inancı, bazı durumlar için geçerli olabilir, ama temel bir konuda karşılığı sıfırdır. Sadece “Umut yoksulun ekmeğidir, ye memet ye”ye denk gelir.

AKP geldiği noktada, umudunu 6’lı masanın dağılmasına bağladı.

Bu da daha şimdiden kaybettiğini ilanı sayılır.

Orhan Bursalı’nın yazısı