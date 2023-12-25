Organları bağışlanan genç, beş hastaya umut oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan organları, hastalara nakledilecek.

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AA’nın haberine göre Alanya’da 13 Aralık’ta trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erhan Pekuygun’un, tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık’ta beyin ölümü gerçekleşti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Sezer Uğuz ve hastane yetkililerinin girişimiyle, gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Özçobanoğlu ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Ali Avanaz tarafından üç saat süren operasyonla gencin iki böbreği, karaciğeri, kalp ve kalp kapağı ile pankreası alındı.

Organlar, beş hastaya nakledilmek üzere Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Konya Başkent Hastanesi’ne gönderildi.