Ordu’nun galdirik kavurmasına coğrafi işaret

Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden galdirik kavurması, coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Fotoğraflar: AA

Büyükşehir Belediyesi, galdirik kavurmasının, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre kentin tescilli ürün sayısı 11’e çıktı.

Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması ve Ordu melocan kavurması tescillenmişti.

Yöre halkının galdirik kavurmasını sofralardan eksik etmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ordu galdirik kavurması, kaldirik, ıspıt, hodan veya balık otu kavurması olarak da biliniyor. Galdirik bitkisi, kendiliğinden yetişir ve mayıs-eylül ayları arasında toplanıyor. Yetişme döneminde taze olarak kullanılan galdirik bitkisi, diğer dönemlerde kullanılmak üzere salamura ya da dondurularak saklanıp tüketiliyor. Kavurmasıysa galdirik bitkisinin yaprak ve çiçek kısımları ayrıldıktan sonra gövde kısmının haşlanıp kuru soğan, ayçiçek yağı ve tuzla kavrulması suretiyle üretilen bir yemek olarak biliniyor. Üzerine karabiber ve pul biber serpilerek servisi yapılıyor. Kuru soğan yerine yeşil soğan veya pırasa da kullanılabiliyor.”